Cospito: Casellati, lo Stato non può e non deve arretrare davanti alla violenza

- "Le sedi diplomatiche imbrattate e le minacce di morte, prima a dirigenti di aziende, ora al ministro Nordio, cui va la mia vicinanza, sono gesti inaccettabili ma che non condizioneranno la linea del governo. Lo Stato non può e non deve arretrare davanti alla violenza". Lo scrive su Twitter, in merito alla vicenda di Alfredo Cospito, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)