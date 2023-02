Energia: Timmermans, clima e sicurezza sono la stessa cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi climatica non si arresterà perché ci sarà un'altra priorità, clima e sicurezza sono la stessa cosa. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "L'unica cosa che può abbassare i prezzi dell'energia è ridurre i consumi e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Non vedo tetti al prezzo dell'energia nel futuro". "Non è una questione di soldi, è una questione di priorità, di assunzione di rischi e di voglia di investire nella trasformazione. Se non lo facciamo, non ho dubbi che i miei figli e i miei nipoti combatteranno guerre per l'acqua e il cibo", ha detto. "Se ci troviamo a una conferenza sulla sicurezza, dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto nella discussione. Clima e sicurezza sono la stessa cosa", ha aggiunto. "Quanti milioni di rifugiati siamo disposti ad accettare perché alcune parti del pianeta diverranno inabitabili? Quante epidemie di fame tollereremo perché alcune parti del mondo non potranno più essere coltivate? Questo dovrebbe creare un senso di urgenza, non il costo della transizione", ha proseguito Timmermans. "Allo stesso tempo, ciò che mi addolora, ciò che trovo davvero preoccupante è che sembra che stiamo solo tirando avanti e che tutto vada bene. Quello che sta accadendo ora avrà un effetto enorme su di noi entro 5 o 6 anni, e non possiamo permetterci che questo accada e continui ad accadere", ha dichiarato. "A volte mi dispero perché non vedo il senso dell'urgenza nell'industria. Non vedo il senso dell'urgenza in molti governi. La crisi climatica non si arresterà perché c'è un'altra priorità. Spero che ci sia un senso di urgenza nascente nella nostra società. Dobbiamo trasmetterlo all'economia in generale", ha concluso. (Beb)