Tunisia: libertà di stampa al centro di incontro tra sindacato giornalisti e ambasciatori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'Ufficio esecutivo del sindacato nazionale dei giornalisti tunisini ha ricevuto oggi gli ambasciatori di Francia, Germania, Svezia e Repubblica Ceca, e un rappresentante della missione dell'Unione Europea in Tunisia. Lo riferisce il sindacato in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale, spiegando l’incontro ha riguardato la situazione della libertà di stampa nel Paese nordafricano e le recenti sfide che il settore deve affrontare. Il Presidente del Sindacato dei giornalisti, Mohamed Yassine Jelassi, ha presentato una panoramica della realtà della professione alla luce della situazione politica ed economica definita “instabile”, oltre alla necessità che i partner europei "sostengono la libertà di stampa, di espressione, i diritti e le libertà nel quadro della cooperazione, il rispetto dell'indipendenza delle organizzazioni della società civile, della sovranità nazionale e dello stato di diritto in Tunisia".(Tut)