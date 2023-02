Reddito cittadinanza: Bandecchi (Ap), sì a misure sostegno ma non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il reddito di cittadinanza "non ha funzionato, è un dato di fatto, come pure non funzionano i centri per l’impiego da riformare subito. Basti pensare all’ultimo monitoraggio dell’Anpal: su 2,3 milioni di percettori in 920mila sono considerati in grado di lavorare. Tra questi, in 660 mila (72 per cento) dovevano essere presi in carico, ma solo in 280 mila (42,5 per cento) hanno stipulato il Patto per il lavoro che è il primo step di attivazione. Dopodiché sono solo 173 mila le persone che risultano avere un lavoro, ai quali si aggiungono circa 40 mila che hanno perso il diritto, perché hanno superato i limiti reddituali per il reddito di cittadinanza". Lo ha detto Stefano Bandecchi, imprenditore, fondatore di Unicusano e coordinatore nazionale di Alternativa popolare, ospite ieri sera a "Piazzapulita", su La7. "Sono dell’idea, però, che il problema del reddito di cittadinanza sia collegato tanto al lavoro quanto alla denatalità. In Italia, infatti, nascono sempre meno bambini e facendo una media, rispetto a quanti ne nascevano nei primi anni 60’, ci si rende conto che oggi sono pochi i ragazzi in età da 'lavoro', mentre è aumentato il numero dei laureati che si orientano quindi verso altri tipi di professionalità", ha aggiunto Bandecchi che ha spiegato di non essere contrario alla misura in sé, ma constata il suo fallimento come strumento di politica del lavoro. "Lo Stato non lascerà indietro nessuno - ha detto - ed è già previsto un aiuto per chi non può lavorare, non ha l’età per formarsi ed è vicino alla pensione; per gli altri, giovani in primis, dobbiamo puntare sullo studio e sulla formazione per nuove occupazioni". Il coordinatore nazionale di Alternativa popolare ha concluso, dicendo che "le misure assistenziali fini a se stesse non vanno bene. Il rischio di spendere troppi soldi senza un ritorno in termini economici e sociali è alto e già lo abbiamo visto in questi anni. I numeri parlano". (Rin)