Italia-Ucraina: Quartapelle (Pd) a “Nova”, il governo fa bene a contribuire agli aiuti militari

- Il governo “fa bene a contribuire” agli aiuti militari per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, “all'interno di progetti europei, non solo nazionali”. È quanto affermato da Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico (Pd), durante un'intervista che ha rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Quartapelle ha aggiunto che “l'Unione europea deve imparare a non avere paura del proprio coraggio” e la guerra in Ucraina finirà “se siamo disposti a sostenere fino in fondo” l'ex repubblica sovietica. Altrimenti, ha infine avvertito l'esponente del Pd, “vince la Russia”. (Geb)