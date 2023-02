Venezuela: Onu, nel 2022 aiuto umanitario a poco meno di 2,8 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poco meno di 2,8 milioni le persone in Venezuela che nel 2022 hanno beneficiato di una qualche forma di aiuto dal sistema delle Nazioni Unite. Lo riferisce l'ufficio di coordinamento degli Affari umanitari dell'Onu, parlando di una copertura del 53,8 per cento dei 5,2 milioni di persone che erano state individuate come obiettivo dall'agenzia. Gli aiuti sono arrivati a 329 dei 335 municipi sparsi nel paese, consegnati da 149 organizzazioni, di cui 100 nazionali, 27 internazionali, undici appartenenti all'Onu, con sede in Venezuela, due della Croce Rossa internazionale e nove non specificate. (Vec)