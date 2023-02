Superbonus: Furfaro (Pd), governo scollegato da realtà, fomenta disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo “completamente scollegato dalla realtà, incapace di vedere ciò che accade nella quotidianità delle persone e delle imprese”. Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, deputato Pd e capogruppo in commissione Affari Sociali. “Ci sono miliardi di crediti incagliati, decine di migliaia di cantieri in attesa di ripartire, imprese a rischio di fallimento e posti di lavoro a rischio. Per questo Regioni e comuni di tutta Italia - di destra e di sinistra - stavano avviando le procedure, in accordo con le parti datoriali e gli istituti bancari, per acquistare i crediti e salvaguardare imprese e famiglie. Il governo ha bloccato tutto”, sottolinea Furfaro, che aggiunge: “Una follia, un accanimento inspiegabile verso le famiglie meno abbienti e verso le imprese che scatenerà una voragine sociale ed economica, causando fallimenti, disoccupazione e tanti soldi persi per le famiglie italiane. ogni giorno i sindaci chiedono al governo di intervenire per aiutare il tessuto economico e le persone che hanno deciso di ristrutturare la propria casa. Hanno fatto l'opposto. La solita ipocrisia di un governo che decide di voler aiutare l'Italia e gli italiani per poi accanirsi continuamente contro di loro". (Rin)