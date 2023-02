© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 11, Struttura di prima accoglienza per senza fissa dimora, via Ghedini 6: l'assessore Rosatelli interviene all'inaugurazione della prima cucina completamente attrezzata donata alla struttura nell'ambito del progetto "Una cucina per chi ha fame"Ore 15, Piazza Castello: l'assessora Salerno è presente all' evento di animazione di strada 'Cartalia' (Rpi)