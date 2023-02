Veneto: Scarpa, Regione intervenga per scongiurare chiusura casa alloggio La Tenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto deve intervenire per scongiurare la chiusura della casa alloggio "La Tenda". Questo l'appello fatto dalla parlamentare veneta del Partito democratico, Rachele Scarpa, che ha raccontato come "a Treviso l'associazione La Tenda svolge, in varie forme, attività in ambito sociosanitario dal 1995 e si rivolge a persone sieropositive o affette da Aids. È accreditata e ha un contratto con Ulss 2, ma dal 2015 la Regione Veneto ha diminuito la quota giornaliera per paziente, mettendo la casa in serie difficoltà, tanto da costringere ad una riduzione del personale. A queste difficoltà si aggiunge un aumento dei costi degli ultimi anni, dovuti tra le altre cose all'accoglienza di persone con quadri clinici più complicati, che necessitano quindi di maggiore assistenza sanitaria". Tutta questa situazione ha portato al fatto che oggi la "Fp Cgil segnala che Ulss 2 chiede dei requisiti per confermare l'accreditamento che la struttura non è più in grado di fornire proprio a causa delle entrate minori". "Zaia non si volti dall'altra parte – ha concluso Scarpa - La Tenda va difesa, non abbandonata". (Rev)