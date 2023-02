Veneto: inaugurata nuova risonanza magnetica a Legnago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso l'Ospedale Mater Saluti di Legnago, è stata inaugurata una nuova apparecchiatura per la risonanza magnetica ad alto campo. È stato investito oltre 1 milione di euro. "L'investimento per la nuova risonanza magnetica del Mater Salutis – ha commentato il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi – rappresenta un nuovo importante tassello nel processo di rinnovamento del parco tecnologico diagnostico-strumentale, portato avanti da questa direzione in tutte le strutture ospedaliere e territoriali". "Per l'Ospedale di Legnago – ha poi aggiunto Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità - questa nuova risonanza magnetica rappresenti un'innovazione importante. La regione Veneto c'è ed è a fianco della direzione di una Ulss, come quella 9, che è estesa, importante, complessa. Un'Azienda, la Ulss 9 Scaligera, che ha saputo tenere nei momenti difficili dell'emergenza pandemica e tiene anche oggi. L'obiettivo della sanità della Regione è essere puntuali nell'erogazione dei servizi e più vicini possibili alle esigenze dei cittadini. Purtroppo non ci riusciamo sempre, e di questo ne siamo consapevoli, ma sappiamo che stiamo mettendo in campo, con grande impegno, tutte le possibilità e le sinergie in nostro possesso. Il momento è difficile ma la nostra attenzione alla qualità del servizio è la priorità. Abbiamo capito che l'investimento continuo in sanità paga, in termini di qualità del servizio", ha poi concluso l'assessore veneto. (Rev)