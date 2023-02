Cospito: Alfredo si sta lasciando morire di fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, è intervenuto telefonicamente con i presenti per dare un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’uomo. "Alfredo è in uno stato di dimagrimento molto accentuato. Lo ripeto, non lo vedo assolutamente bene. Sono estremamente preoccupato. C’è dal mio punto di vista un tentativo di calmare la tensione sociale e vengono diffuse queste informazioni su yogurt, miele. Ora è in una condizione in cui qualsiasi cosa prende la rimette. L’ho visto ieri e non restituirei un quadro rassicurante, tutt’altro". Secondo l’avvocato, “il parere della Procura generale della cassazione non cambierà nulla, Alfredo resterà al 41 bis e quindi non riprenderà a nutrirsi. Non esprimo certamente apprezzamento per le informazioni che vengono diffuse, volte solo a tacitare e lenire la protesta e la rabbia. Alfredo è un compagno che si sta lasciando morire di fame", ha proseguito il legale. (Rem)