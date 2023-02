Acea: Barbara Marinali è la nuova presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi oggi, su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione e con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile e dell’articolo 15 dello Statuto, Barbara Marinali quale nuovo Consigliere non esecutivo, in sostituzione di Michaela Castelli dimessasi il 14 febbraio 2023. Il Consiglio di amministrazione ha altresì conferito a Barbara Marinali l’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione. Lo comunica Acea in una nota. (segue)(Rer)