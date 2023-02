Tunisia: la Germania esprime "grande preoccupazione" per la campagna di arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha espresso "grande preoccupazione" per la recente campagna di arresti in Tunisia, invitando le autorità a rispettare "l'indipendenza della magistratura" e le "regole dello stato di diritto". Lo ha dichiarato il portavoce del governo, Wolfgang Buechner, in una conferenza stampa, affermando che Berlino è "estremamente preoccupata per l'arresto di molti rappresentanti dell'opposizione, attivisti e giornalisti negli ultimi giorni in Tunisia". I principi democratici della libertà di espressione, della diversità politica e dello stato di diritto devono essere applicati in un paese democratico come la Tunisia", ha aggiunto il portavoce. Berlino si unisce "all'appello lanciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il rispetto delle regole dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Tunisia”, ha detto Buechner. La Tunisia ha visto in questi ultimi giorni una campagna di arresti di personalità politiche, imprenditori e giornalisti che ha provocato la forte preoccupazione di Nazioni Unite e Stati Uniti. (Tut)