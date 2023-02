Acea: Barbara Marinali è la nuova presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbara Marinali, spiegano da Acea, ha maturato significative esperienze nel settore pubblico e privato. Ha ricoperto importanti incarichi acquisendo una profonda conoscenza della struttura amministrativa e del tessuto istituzionale dello Stato. Attualmente ricopre rilevanti posizioni all’interno degli organi di società quotate. Barbara Marinali, che ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di corporate governance e, sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. La società precisa che, per quanto a sua conoscenza, alla data odierna Barbara Marinali non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Acea. Il Consiglio di amministrazione, l’Amministratore delegato e il Collegio sindacale hanno ringraziato Michaela Castelli per il proficuo impegno e il lavoro svolto, hanno, inoltre, espresso alla nuova presidente gli auguri di buon lavoro per le sfide industriali in cui sarà impegnato il gruppo Acea. (Rer)