Ucraina: dalla Bulgaria aiuti umanitari per oltre 240 milioni di euro

- La Bulgaria ha garantito oltre 240 milioni di euro in aiuti umanitari e di altro tipo all'Ucraina. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Sofia in un messaggio su Twitter, aggiungendo che sinora sono quasi 150 mila i cittadini ucraini che hanno ottenuto asilo temporaneo in Bulgaria. "Restiamo uniti nel nostro sostegno a tutti i cittadini ucraini: rendiamo onore a Kiev e al suo popolo per il coraggio e i sacrifici compiuti nella difesa del loro irrevocabile diritto a decidere del proprio futuro”, aggiunge il dicastero in un messaggio su Facebook.(Seb)