Ucraina: Stoltenberg, importante garantire che Russia non ottenga controllo spazio aereo

- È molto importante garantire che la Russia non ottenga la superiorità aerea sui cieli ucraini. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. "La Russia ha subito grosse perdite sul campo. Veicoli corazzati, carri armati e anche molto personale. Le perdite sono molto minori per quanto riguarda il potere aereo. Quindi è estremamente importante garantire che la Russia non ottenga la superiorità aerea, il controllo dello spazio aereo sull'Ucraina", ha detto. "Gli alleati sono concentrati su questo, anche continuando a fornire all'Ucraina sistemi avanzati di difesa aerea. Si tratta in parte di fornire sistemi avanzati per garantire che l'Ucraina possa difendere e proteggere i cieli, ma anche di garantire che tutti i sistemi che ha già ricevuto possano funzionare come dovrebbero", ha aggiunto. C'è un enorme bisogno di pezzi di ricambio, di manutenzione, di munizioni, per garantire che i sistemi di difesa aerea che abbiamo consegnato, compresi quelli moderni e avanzati, possano funzionare come dovrebbero", ha proseguito il segretario generale della Nato. "La guerra in Ucraina sta diventando sempre più una guerra di logoramento, e una guerra di logoramento è una battaglia logistica. Si tratta di fornire rifornimenti e munizioni, anche per garantire che i sistemi di difesa aerea funzionino come dovrebbero", ha concluso. (Beb)