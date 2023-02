Cospito: Fratoianni (Avs), vi sono questioni irrisolte su Delmastro e Donzelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente che vi sono ancora due questioni irrisolte su Delmastro e Donzelli: nessun parlamentare conosceva la natura di quelle interlocuzioni fra Cospito e altri detenuti, eccetto un parlamentare che non doveva conoscerle, per la modalità con cui ne è entrato in possesso, e che ora è oggetto di un'inchiesta della magistratura avviata dopo l'esposto di Angelo Bonelli, dell'Alleanza Verdi e Sinistra. La magistratura ora farà il suo percorso che tutti dovranno rispettare". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso di Tagadà, su La7. "Ma al di là dell'inchiesta giudiziaria c'è un altro dato sostanziale - ha proseguito il leader di Si - che è incancellabile, il fatto che Donzelli non solo abbia utilizzato delle informazioni, che nessuno di noi poteva avere, visto che anche dopo aver richiesto come parli l'accesso agli atti con grandi difficoltà abbiamo avuto una parte delle informazioni che invece il parlamentare di Fratelli d'Italia aveva avuto. Il problema è che Donzelli ha utilizzato quelle informazioni per fare affermazioni che sono di una gravità assoluta, non contro l'opposizione ma contro il Parlamento: cioè l'idea che un parlamentare della Repubblica che va in carcere venga anche lontanamente considerato contiguo o assimilabile alle cause che hanno portato quel detenuto che si incontra ad essere incarcerato. Il fatto che alla visita al carcere di Sassari - ha concluso Fratoianni - siano seguite parole così scomposte è di una gravità inaudita". (Rin)