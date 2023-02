Varese: smantellata banda di spacciatori a Busto Arsizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Ancor prima di raggiungere il luogo dello spaccio i due rispondevano alle richieste telefoniche dei numerosi clienti, concordando tipo di droga, quantità, prezzo e luogo della consegna. Consegna che veniva generalmente effettuata sulla strada, ai margini dell'area boschiva, da altri collaboratori dei pusher incaricati di cedere le dosi e ritirare il denaro. A marzo del 2022 era scattato il primo blitz nei confronti di Kamal e del socio: i poliziotti del Commissariato di Busto Arsizio, essendo riusciti a individuare il domicilio di Kamal a Milano, vi avevano fatto irruzione trovandovi circa 2,8 chilogrammi di eroina, 2,3 chilogrammi di cocaina e 4,3 chilogrammi di hashish, oltre a 13000 euro in contanti, 3000 franchi svizzeri, bilancini e ben sei telefoni cellulari. Contemporaneamente il socio di Kamal, rimasto a presidiare il bosco, veniva bloccato a Lonate Pozzolo dopo un breve tentativo di fuga con 150 grammi di cocaina, 50 di eroina e 15 di hashish, oltre a 2500 euro in contanti. Questa mattina, quindi, la conclusione dell'indagine con l'esecuzione della misura nei confronti di tutti i componenti della rete di spaccio di droga che faceva capo a Kamal, compresi i suoi soci, i fiancheggiatori e gli acquirenti all'ingrosso che a loro volta rivendevano la droga nelle rispettive zone. (Com)