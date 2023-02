Cospito: Calenda, smettiamo di parlare di Delmastro, tanto non succederà niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, "non deve dimettersi perché indagato, ma perché è gravemente inopportuno che un sottosegretario dia delle carte riservate a un compagno di partito. Dopodiché, Delmastro non si dimetterà. Nordio, invece di mantenere una linea retta, gli ha coperto le spalle e l'indagine finirà in nulla. Facciamo un favore agli italiani e smettiamo di parlarne perché tanto non succederà niente". Lo scrive su Facebook, in merito alla vicenda di Alfredo Cospito, il segretario di Azione, Carlo Calenda. (Rin)