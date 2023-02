India-Myanmar: i due governi discutono situazione alla frontiera e progetti di connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo della regione nord-orientale dell'India, Shri Kishan Reddy, ha avuto oggi un incontro virtuale con il ministro degli Affari di frontiera del Myanmar, durante il quale sono stati discussi gli sviluppi nell'area di confine e i principali progetti di connettività transfrontaliera. Lo si legge in un comunicato del ministero di Nuova Delhi, secondo cui i due si sono confrontati in particolare sui prestiti concessi dall'India per garantire lo sviluppo infrastrutturale birmano. Reddy ha sottolineato che il ripristino della pace e della sicurezza in Myanmar è cruciale per migliorare il benessere delle popolazioni che vivono lungo la frontiera comune, e ha sollecitato le autorità birmane a cooperare per il rimpatrio al più presto dei cittadini indiani rimasti intrappolati nella regione di Myawaddy.(Inn)