Terzo polo: Iv, pronti a partito unico, problema non è il se, è il come

19 luglio 2021

- Matteo Renzi "ha detto sia privatamente a Carlo Calenda, che pubblicamente, che siamo pronti a fare il partito unico anche subito. Il problema non è il se, né il quando. Ma il come". Lo affermano in una nota Ciro Buonajuto e Alessia Cappello, portavoci nazionali di Italia viva. "Calenda, nella sua veste di presidente della Federazione, ha convocato un incontro per il 27 febbraio. In quella sede ha comunicato che ci illustrerà le sue idee per il percorso già approvato dall’Assemblea di Italia viva il 4 dicembre scorso - continuano Buonajuto e Cappello -. Dopo le proposte di Calenda, Italia viva si riunirà di nuovo per procedere rapidamente in modo democratico e condiviso. Per noi non c’è nessuna divisione e indietro non si torna. Se questo dibattito sul partito unico serve a cancellare le polemiche sulle Regionali, va bene. Se qualcuno invece si vuole tirare indietro rispetto alla creazione di un partito unico lo dica. Noi vogliamo andare avanti. Come ha sempre detto Renzi, il partito unico e il nostro destino è la nostra destinazione. E non abbiamo cambiato idea. Un partito si fa con un processo politico, non con i tweet o i talk show: siamo pronti a confrontarci e lavorare con entusiasmo, nelle sedi già decise dallo stesso Calenda". (Com)