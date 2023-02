Piemonte: Fillea Cgil, scelte governo Meloni rischiano di danneggiare settore costruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scelte del governo Meloni sul peggioramento del Codice Appalti e il blocco delle cessioni dei crediti, rischiano di danneggiare fortemente il settore delle costruzioni in Piemonte. Lo ha affermato Massimo Cogliandro, segretario generale Fillea Cgil Piemonte. "In questo ultimo periodo – ha continuato Cogliandro - anche grazie al Congresso Regionale che si è svolto esattamente un mese fa in Alessandria, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci proprio su questi temi con tutti i Presidenti delle associazioni datoriali di categoria, e devo dire che le forti preoccupazioni sul disastro che potrebbe colpire il settore è condivisa anche dai rappresentanti delle imprese. Si rischia di fermare uno dei pochi settori ancora in forte espansione nella nostra regione: infatti sono circa il 30 per cento in più i nuovi occupati nel settore edile in regione negli ultimi due anni, circa il 25 per cento in più le nuove imprese nate con almeno 1 dipendente in regione negli ultimi 2 anni. (segue) (Rpi)