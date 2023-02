Piemonte: Fillea Cgil, scelte governo Meloni rischiano di danneggiare settore costruzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa decisione del Governo oltre a rappresentare un potenziale danno economico ad uno dei settori maggiormente trainanti per la nostra economia, colpisce anche l'ambiente perché in questa fase, in cui risultano centrali i temi della transizione ecologica ed energetica, una misura come il Bonus 110 per cento andava corretta, magari con limiti di reddito, ma non affossata. Con il depotenziamento dell'obbligo di applicazione dei contratti edili e la liberalizzazione del subappalto, prevista nel nuovo codice degli appalti, si ridurranno tutele e sicurezza per chi ancora potrà lavorare con il settore pubblico, con più lavoro irregolare e meno sicurezza", ha concluso Cogliandro. (Rpi)