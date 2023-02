Egitto: ministra Cooperazione internazionale discute di sviluppo rurale con l'Ifad a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra egiziana per la Cooperazione internazionale, Rania Al Mashat, ha tenuto ieri a Roma incontri con i vertici del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) nella capitale italiana. "Non vediamo l'ora di aumentare il lavoro con l'Ifad per potenziare i piccoli agricoltori e promuovere lo sviluppo rurale e agricolo", ha affermato la ministra, aggiungendo che "nel corso di 40 anni, l'Ifad ha finanziato 14 progetti del valore di 1,1 miliardi di dollari che hanno avuto un impatto significativo sugli agricoltori”. La ministra ha inoltre discusso dei preparativi per ricevere nel prossimo mese di marzo la missione di valutazione di Ifad, che prevede incontri con alcune agenzie governative al Cairo.(Cae)