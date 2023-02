Scuola: Marinone (Pd), bene soluzione per iscrizioni e spazi licei Avogadro e Carducci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un'ottima notizia il risultato raggiunto per dare ai licei Avogadro e Carducci spazi adeguati ad accogliere le nuove iscrizioni. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino Pd e delegato del sindaco alle Politiche giovanili Lorenzo Marinone. "Ringrazio per l'obiettivo il consigliere Daniele Parrucci, delegato all'edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma, che insieme agli uffici dell'ente, al II Municipio e all'Ufficio scolastico regionale, ha individuato una soluzione che permetterà di soddisfare le richieste del territorio, confermando tutte le sezioni esistenti dei due licei e consentendo di ampliare quelle del liceo scientifico", conclude. (Com)