Aerospazio: una legge italiana per il settore al centro del convegno di Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Sì è svolto oggi alla sala del Mappamondo della Camera il convegno della Fondazione Leonardo - Civiltà delle macchine dedicato all’elaborazione di una nuova legge per lo spazio che regolamenti le attività private del comparto nazionale. All’evento hanno partecipato i vari portatori d’interesse, dal sistema industriale agli esperti legislativi, dai fondi di investimento all’Agenzia spaziale italiana (Asi), dal sistema delle università e della ricerca alle varie agenzie regolatorie come l’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac). Il volume delle attività spaziali e il ruolo sempre più crescente dei privati richiedono infatti un’adeguata legge in grado di regolare i regimi autorizzativi e la vigilanza delle stesse attività private. Del resto il nostro Paese è uno dei protagonisti della competizione spaziale internazionale con 200 tra grandi aziende e piccole e medie imprese e con quasi 10 miliardi di euro di finanziamenti istituzionali nei prossimi 4-5 anni. Tra i punti qualificanti che la nuova legge spaziale dovrà avere, ci sono le regole per il nascente spazioporto italiano di Grottaglie in Puglia. Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha spiegato come la regolamentazione dei voli sub-orbitali - in via di definizione insieme ad Aeronautica militare e Asi - sia conforme a quella statunitense, in modo che le future licenze sub-orbitali, sia nazionali che americane, abbiano lo stesso terreno regolamentare. (segue) (Rin)