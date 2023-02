Aerospazio: una legge italiana per il settore al centro del convegno di Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo permetterà l’arrivo di operatori industriali e di conseguenza nuove joint venture con operatori italiani, senza contare l’alto valore strategico in considerazione della posizione geografica dell’Italia. Per Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, tra le priorità ci sono la definizione dei requisiti minimi per gli operatori, la questione dei danni verso terzi e tutte quelle norme che limitano i rischi economico finanziari. Si tratta di un punto cruciale e delicato di cui si discute anche a Bruxelles dopo che Thierry Breton, il Commissario europeo con delega allo spazio, ha affermato la necessità di uniformare le leggi nazionali sulle attività spaziali, vista la sempre maggior integrazione tra spazio e difesa. Una questione che non può certo decidere un membro della Commissione, ha avvertito Sergio Marchisio, professore di Space Law all’Università La Sapienza, poiché l’Unione europea non ha il potere per armonizzare le leggi spaziali nazionali. In ogni caso - ha aggiunto Marchisio - la legge è necessaria visto che ormai il numero degli operatori privati è largamente superiore a quello degli attori privati. Un confronto a livello europeo, oltre che all’interno dei singoli Stati, è però inevitabile, come ha ricordato Luciano Violante, presidente di Fondazione Leonardo - Civiltà delle macchine: “L’Europa non può continuare a non avere una politica di difesa e quindi spaziale”. (Rin)