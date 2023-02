Sicurezza: Farnesina, Tajani sarà domani e dopodomani alla Conferenza di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà domani e domenica a Monaco di Baviera, in Germania, per prendere parte ai lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo rende noto la Farnesina. Domattina, a margine dei lavori, il vicepremier parteciperà a una riunione dei ministri degli Esteri del G7, la prima organizzata dalla presidenza del Giappone, che si occuperà principalmente della situazione in Ucraina. Domenica mattina Tajani interverrà durante la sessione dedicata al ruolo internazionale e alla sovranità strategica dell’Unione europea. Avrà inoltre una serie di incontri bilaterali con i principali alleati e partner internazionali, e con il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Al centro dei lavori della Conferenza di Monaco vi saranno le principali sfide di politica estera e di sicurezza. A quasi un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, la Conferenza offrirà l'opportunità di discutere della coesione della Comunità internazionale e dell'impegno politico a sostegno di un ordine mondiale basato sulle regole e sul diritto. (Res)