- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. Lo riferisce Vucic in un messaggio su Instagram, in cui ha definito lo scambio d’opinioni con il premier ellenico “valido e amichevole”.(Seb)