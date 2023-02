Superbonus: Assistal, governo decreta collasso settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di ieri “la ricorderemo come il momento in cui il governo ha decretato il collasso di un intero settore, dove rientrano anche le nostre imprese. Per i crediti esistenti, infatti, non sarà più possibile la cessione a Regioni ed enti locali e per i bonus che matureranno da ora in poi non si potrà più ottenere lo sconto in fattura, né la cessione dei crediti”. Lo ha afferma in una nota il presidente di Assistal, Angelo Carlini. "Quello che non comprendiamo – ha proseguito Carlini – è l'intento di queste misure che, in assenza di soluzioni alternative, provocheranno la chiusura di migliaia di imprese e lasceranno incompiuti migliaia di cantieri. Un conto era trovare strumenti adeguati per evitare un utilizzo erroneo delle misure, un altro conto è cancellare tutte le misure con un provvedimento dell'ultimo minuto, andando a colpire indistintamente imprese e lavoratori. A questo, aggiungiamo come gli effetti dei bonus edilizi hanno consentito al Paese di superare la fase emergenziale con un incremento notevole del Pil e hanno dato una forte spinta al processo di riqualificazione energetica degli edifici con un numero di interventi mai raggiunto prima. Tutto questo è stato spazzato via in pochi minuti e quindi, ci domandiamo se sia d'interesse del governo il destino di imprese e lavoratori, così come il destino del Paese che in questo momento è privo di una progettualità e soluzioni relative agli obiettivi di transizione e autonomia energetica. È necessario che il governo ascolti con più attenzione la voce delle Associazioni di categoria – conclude Carlini – e torni sui propri passi, prevedendo norme che facilitino il mercato ed al contempo diano garanzia di trasparenza e liceità". (Rin)