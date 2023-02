Covid: in Piemonte la curva dei contagi rimane stazionaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte la curva dei contagi da Covid rimane stazionaria anche questa settimana. L'incidenza regionale nel periodo che va dal 10 al 16 febbraio si è attestata a quota 28.9, in calo dell'8,8 per cento rispetto al 31,7 della settimana precedente. L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 2,4 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva allo 0,8 per cento, mentre la positività dei tamponi al 3,1 per cento. (Rpi)