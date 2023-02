Trasporti: Stefano Malorgio rieletto segretario generale Filt Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Malorgio è stato riconfermato alla guida della Filt Cgil. A Catania a conclusione del 12mo congresso nazionale del sindacato che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti, l'assemblea generale – riferisce una nota – lo ha rieletto segretario generale con il 97 per cento dei voti favorevoli. Su 132 votanti hanno votato a favore in 128 e contrari in quattro. “Buon lavoro - ha detto dal palco Stefano Malorgio - andiamo avanti con fiducia perché noi siamo nelle condizioni di essere sempre più forti e di vincere". (Rin)