Veneto: De Berti, conca Intestadura è recupero funzionale

- La conca di Intestadura, che collega il fiume Piave con la Piave Vecchia, è un ottimo lavoro di ingegneria idraulica. Lo ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, che oggi ha partecipato all'avvio dei lavori alla conca tra i Comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave, in provincia di Venezia. "L'opera dimostra non solo l'abilità dei tecnici che la progettarono ma anche come opere infrastrutturali come questa abbiano un valore storico-culturale oltre che idraulico. Questo intervento quindi ha un duplice scopo: da un lato quello di garantire la sicurezza della navigazione e di protezione idraulica e dall'altro quello di rendere omaggio ad un'opera testimone del passato della nostra Regione", ha commentato De Berti. La conca risale al 1873. (Rev)