Perù: Parlamento, ultima chiamata per anticipare le elezioni generali

- Il Parlamento del Perù potrebbe avere oggi l'ultima opportunità per approvare l'anticipo delle elezioni generali, una delle richieste avanzate nelle proteste di piazza in atto da oltre due mesi. L'Aula dovrà infatti discutere e votare la proposta, iscritta in extremis all'ordine del giorno, di riaprire il dibattito su una possibile apertura delle urne in anticipo sulla convocazione naturale, fissata al 2026. Un testo che deve essere approvato da almeno 66 dei deputati, sui 104 presenti oggi in aula, e prima che il Parlamento chiuda la sessione: la settimana prossima l'emiciclo dovrebbe infatti riunirsi solo per atti di protocollo, anche se non si esclude un intervento per prolungare in via eccezionale la sessione. In caso di "fumata nera", il tema potrà essere ripreso con la riapertura dell'attività, con il rischio che le elezioni, caldeggiate anche dalla maggioranza della popolazione, stando ai sondaggi, potrebbero tenersi non prima della fine del 2024, se non nel 2025. Quello al voto oggi è il quinto tentativo di anticipare le elezioni e, stando ai pronostici degli analisti locali, difficilmente potrà essere questa la volta buona. (segue) (Brb)