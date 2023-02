Iran: ministro Difesa Israele, è urgente prorogare l'embargo sulla vendita di armi iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ urgente prorogare l’embargo sulla vendita di armi iraniane ad altri Stati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante la conferenza di Monaco sulla sicurezza. “L’Iran sta attualmente discutendo la vendita di armi avanzate, inclusi droni (Uav) e munizioni di precisione (Pgm), ad almeno 50 Paesi”, ha affermato il ministro. “L'Iran non è più un 'fornitore locale', che rifornisce delegati in Medio Oriente. È una ‘multinazionale’, un esportatore globale di armi avanzate. Dalla Bielorussia nell'Europa orientale, al Venezuela in Sud America, abbiamo visto l'Iran consegnare Uav con una portata fino a mille chilometri”, ha aggiunto Gallant. Il ministro israeliano ha invitato la comunità internazionale a compiere passi concreti per fermare la proliferazione di armi avanzate: “Tutto questo avviene mentre è ancora in vigore l'embargo missilistico contro l'Iran, che scadrà quest'anno. Il tempo stringe, mentre un regime malvagio traffica armi. La comunità internazionale deve creare un'alternativa efficace all'embargo, un meccanismo pratico di deterrenza e conseguenze". Riguardo alla minaccia nucleare iraniana, il ministro Gallant ha detto: "Quando parliamo di impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare, dobbiamo tenere sul tavolo tutti i mezzi possibili - ripeto, tutti i mezzi possibili". (Res)