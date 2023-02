Spagna: Pnrr, Commissione Ue approva valutazione preliminare su terza rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare positiva sulla terza rata di pagamento del Pnrr spagnolo, per 6 miliardi di euro (al netto del prefinanziamento) in sovvenzioni. La richiesta spagnola era stata presentata alla Commissione l'11 novembre scorso, basata sul raggiungimento delle 24 tappe e dei 5 obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio per la terza rata. Per quanto riguarda le riforme, esse comprendono, tra l'altro, l'entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni per facilitare la diffusione di infrastrutture di rete ad alta capacità, le riforme per accelerare l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei parcheggi, la riforma della legge sull'insolvenza, una riforma per migliorare il sistema di formazione professionale e favorirne l'attrattività e la legge contro l'evasione e la frode fiscale. Inoltre, sono comprese la riforma del sistema contributivo per i lavoratori autonomi e la revisione dell'attuale sistema pensionistico complementare. (segue) (Beb)