Spagna: Pnrr, Commissione Ue approva valutazione preliminare su terza rata (2)

- Dal comunicato stampa della Commissione Ue emerge che le tappe e gli obiettivi confermano anche i progressi negli investimenti, in particolare per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile da parte delle comunità locali, la digitalizzazione e la promozione dei servizi culturali e il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e agli investimenti in progetti volti a rendere più sostenibile l'industria automobilistica. Il piano di ripresa e resilienza della Spagna sarà sostenuto, in totale, da 69,5 miliardi di euro di sovvenzioni, il 13 per cento delle quali (9 miliardi di euro) è stato erogato come prefinanziamento nell'agosto 2021. Il primo pagamento di 10 miliardi di euro è stato erogato alla Spagna il 27 dicembre 2021, mentre il secondo, del valore di 12 miliardi di euro, il 27 giugno scorso. (segue) (Beb)