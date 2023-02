Spagna: Pnrr, Commissione Ue approva valutazione preliminare su terza rata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono lieta di annunciare che la Spagna ha compiuto un altro passo importante nel suo cammino verso la ripresa. Abbiamo valutato che il Paese ha compiuto progressi sufficienti per ricevere il terzo pagamento nell'ambito del Next Generation Eu. Come sempre, gli Stati membri dovranno approvare la nostra valutazione. Questo importante passo testimonia la continua spinta della Spagna a portare avanti la sua transizione verde e digitale e la sua resilienza sociale ed economica. Continuate a lavorare bene, la Commissione è al vostro fianco", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La Commissione ha ora inviato al Comitato economico e finanziario (Cef) la sua valutazione preliminare positiva chiedendo il suo parere, che dovrà essere emesso entro un massimo di quattro settimane. A seguito del parere del Cef, la Commissione adotterà la decisione finale sull'erogazione del contributo finanziario. (Beb)