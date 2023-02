Speciale infrastrutture: Gasparri (FI), bene Salvini su completamento Orte-Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il Raccordo Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni "è un'opera particolarmente importante per l'economia dei territori della Tuscia, che scontano gravi ritardi infrastrutturali, nonché per l'area del viterbese, che soffre per la carenza di collegamenti come tutta l'area Nord del Lazio. Allo stesso modo, le aree interne della regione vanno dotate di migliori infrastrutture per collegarle alle zone marittime e all'importante snodo rappresentato dal porto di Civitavecchia. Completare questa infrastruttura, e consentirne così il pieno funzionamento, vuol dire anche migliorare i collegamenti con le altre regioni e, dunque, dare impulso al commercio". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, rispondendo in replica nel corso del question time, a palazzo Madama, con il ministro Matteo Salvini. "Per questo apprezziamo le parole del ministro Salvini che, rispondendo ad una interrogazione di Forza Italia, ha illustrato lo stato dei lavori annunciando che proprio ieri l'Anas ha pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando per il progetto esecutivo e la realizzazione dell'intervento di adeguamento del primo stralcio per un appalto pari a 285 milioni - ha aggiunto il parlamentare -. L'impegno del ministro a completare l'opera entro i tempi previsti anche relativamente al secondo stralcio tra Tarquinia e Civitavecchia dimostra l'attenzione di questo esecutivo per un'infrastruttura che collega il porto di Civitavecchia, strategico per il turismo e non solo, e l'Umbria, una regione meravigliosa che però paga il prezzo di troppe limitazioni nei collegamenti". (Rin)