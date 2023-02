Speciale infrastrutture: Ue, accordo fra Commissione europea e Cdp per nuovi investimenti in Italia fino a 750 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un accordo di garanzia nell’ambito del programma InvestEU per un valore complessivo di 355 milioni di euro. La cerimonia di firma si è tenuta presso la sede di Cdp a Roma, con la partecipazione del commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, del Presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, e dell’amministratore delegato e direttore generale di Cdp, Dario Scannapieco. L’accordo sbloccherà fino a 750 milioni di nuovi finanziamenti di Cdp da destinare a investimenti in tutta Italia a sostegno della ricerca e dello sviluppo e della transizione ecologica delle imprese, delle infrastrutture sociali e sostenibili e, per la prima volta, di progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili. Questo è il terzo accordo che il Gruppo Cassa depositi e prestiti sottoscrive con la Commissione europea nell’ambito di InvestEU, programma che prevede di mobilitare un totale di 372 miliardi di euro di nuovi investimenti nei prossimi cinque anni nell’intera Unione europea. Con l’accordo, il Gruppo Cdp è l’unico istituto nazionale di promozione in Europa ad aver sottoscritto tre accordi InvestEU. (Res)