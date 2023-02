Speciale infrastrutture: Iran, gli Usa e i Paesi del Golfo ribadiscono condanna per politiche destabilizzanti di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno condannato “le continue politiche destabilizzanti dell'Iran, compreso il suo sostegno al terrorismo e l'uso di missili avanzati, armi informatiche e sistemi aerei senza pilota, oltre alla loro proliferazione nella regione e in tutto il mondo”. È quanto riferito in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, rilasciato a margine di una riunione del Gruppo di lavoro sull’Iran, svoltasi a Riad, che ha visto riuniti rappresentanti statunitensi e dei sei Paesi del Ccg. “L'Iran e i suoi delegati e partner hanno utilizzato queste armi in attacchi che colpiscono civili, infrastrutture critiche e navi marittime internazionali”, hanno affermato i partecipanti all’incontro, aggiungendo che gli sviluppi in materia di nucleare raggiunti da Teheran, primo fra tutti la produzione di uranio altamente arricchito, “non hanno uno scopo civile credibile e stanno gravemente esacerbando le tensioni regionali e globali”. Pertanto, “gli Stati Uniti e gli Stati membri del Ccg si impegnano ad espandere la cooperazione e l'interoperabilità a livello di difesa per limitare la capacità dell'Iran di condurre attività destabilizzanti e dissuaderlo dal condurre futuri atti di aggressione”, si legge nel comunicato. (Res)