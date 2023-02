Ucraina: Macron, non è momento di dialogare con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella guerra in Ucraina oggi non è il momento di dialogare con la Russia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Mosca "ha scolta la guerra" e ha deciso di "arrivare fino ai crimini di guerra", ha detto Macron. "La conclusione di breve termine è la seguente: la Russia non può ne deve vincere questa guerra e l'aggressione russa deve fallire", ha affermato il capo dello Stato. "Non si può accettare la banalizzazione dell'utilizzo della forza", ha dichiarato il capo dello Stato.(Frp)