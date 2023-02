Cospito: Bonaccini, Delmastro avrebbe fatto bene a dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delmastro avrebbe fatto bene a dimettersi, “quello che è accaduto nei confronti dell’opposizione non è normale in una democrazia”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. “Non mi permetto da sindacare sull’operato della magistratura, do un giudizio politico molto duro: si sono utilizzate informazioni riservate per colpire l’opposizione, dando l'idea che c'è un cedimento nella lotta alle mafie e al terrorismo”, ha aggiunto Bonaccini. (Rin)