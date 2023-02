Lazio: Zaratti (Avs), noi esempio di unità, scelta drammatica dividere governo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni regionali del Lazio "la sconfitta del campo democratico, ecologista solidale ha certificato quanto sia stata drammatica la scelta di non riproporre l'alleanza che aveva governato la Regione negli anni passati. Dieci anni di buon governo cancellati da posizioni politiche contrapposte giustificate da futili motivi". Lo afferma in una nota coportavoce di Europa verde del Lazio Filiberto Zaratti. "Gravi queste scelte alla luce di una destra sempre più arrogante che vuole rimettere al centro delle politiche regionali gli interessi dei pochi contrapposti a quelli dei molti - spiega -. Un grave errore che le cittadine e i cittadini pagheranno caro. Serve, ora più che mai, rilanciare con forza la necessità di un nuovo patto tra le forze democratiche, progressiste ed ecologiste per cominciare da subito a costruire a livello regionale ed anche nazionale l'alternativa alla destra", aggiunge Zaratti. "Un grande ringraziamento va alle candidate e ai candidati della lista Verdi e Sinistra che in una situazione difficilissima sono riuscite a dare un'anima a questa proposta politica e a mettere al centro del dibattito i temi fondamentali della lotta ai cambiamenti climatici e alle ingiustizie sociali", prosegue. (segue) (Com)