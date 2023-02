Lazio: Zaratti (Avs), noi esempio di unità, scelta drammatica dividere governo Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle forze politiche che hanno dato vita a questa lista: Europa verde-Verdi, Sinistra civica ecologista, Possibile. Il nostro è stato l'esempio che mentre tutto il mondo progressista si divideva, ci si può unire - sottolinea Zaratti nella nota -. Grazie a tutte e a tutti siamo riusciti a eleggere dopo molti anni un consigliere regionale. Con Claudio Marotta in Consiglio regionale siamo sicuri che i programmi e i valori della nostra lista saranno ben rappresentati. Grazie ad Alessio Pascucci e a Simona Saraceno che hanno avuto risultati davvero eccezionali e grazie anche a tutte e tutti gli altri candidati di tutte le province. Grazie alle tantissime giovani ed ai tantissimi giovani, e in particolare i Giovani europeisti verdi - che hanno animato da protagonisti la nostra campagna elettorale e infine grazie alle 42.314 persone che hanno votato per la lista Verdi e Sinistra. La fiducia che ci avete accordato ci riempie di orgoglio ma siamo anche consapevoli della grande responsabilità che questo comporta - conclude -. Noi ci siamo, non ci arrendiamo, non arretriamo di un passo, non dimentichiamo che da tutte e tutti noi dipende la sorte del nostro pianeta e del nostro futuro, non smetteremo di chiedere giustizia climatica e giustizia sociale". (Com)