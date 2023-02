Malesia-Germania: presidente Steinmeier incontra premier Anwar e re Abdullah di Pahang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha ricevuto oggi nella residenza di Perdana Putra a Putrajaya il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, col quale ha discusso della cooperazione bilaterale, in particolare nella tutela dell’ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale malesiana “Bernama”. “Possiamo avviare questa cooperazione concentrandoci innanzitutto sul settore dell’energia e della gestione del rifiuti”, ha dichiarato Anwar nella conferenza stampa congiunta seguita all’incontro. Il premier, inoltre, ha auspicato una collaborazione per la protezione della foresta pluviale, in vista delle visite che Steinmeier effettuerà domani al Parco nazionale di Wetlands e alla Riserva naturale di Semenggoh a Kuching, nello Stato di Sarawak. (segue) (Fim)