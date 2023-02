Malesia-Germania: presidente Steinmeier incontra premier Anwar e re Abdullah di Pahang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Germania ha affermato che la Malesia può essere una destinazione importante per le imprese tedesche che vogliono diversificare le loro attività e i loro investimenti. Attualmente le aziende tedesche presenti nel Paese del Sud-est asiatico sono circa 700 e impiegano 65 mila persone. Per Steinmeier ci sono molte potenzialità ancora da sfruttare. A questo proposito il presidente, che ieri ha visitato lo Stato di Penang, dove sono presenti compagnie tedesche attive nei semiconduttori e nelle attrezzature mediche, ha sottolineato che una delle aree in cui collaborare è la formazione professionale, per colmare la carenza di competenze. Steinmeier è stato anche ospite d’onore di un banchetto offerto dal re Abdullah di Pahang nella residenza di Istana Negara, a Kuala Lumpur. Il presidente tedesco, giunto ieri in Malesia dopo una tappa in Cambogia, ripartirà domani per Berlino. (Fim)