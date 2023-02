Piemonte: Gallo e Valle (Pd), Cirio smentito dal suo governo su Superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Cirio non ha fatto in tempo di terminare l’annuncio della decisione della Regione Piemonte di intervenire acquisendo da banche e intermediari finanziari parte dei crediti legati al Superbonus 110 per cento, che il Governo 'amico' ha bloccato tutto. Lo hanno affermato in una nota stampa il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle (Pd) e il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo. "Infatti, il nuovo decreto varato ieri impedisce a Regioni e Comuni di acquistare i crediti fiscali legati al Superbonus. Ora, l’iniziativa della Regione Piemonte era più che altro simbolica, visto che veniva a interessare una manciata di condomini su tutto il Piemonte. Era comunque un segnale che come Pd abbiamo apprezzato, pur evidenziando una serie di limiti e di rischi. Ma quello che ci lascia spiazzati è vedere come nel giro di pochi giorni l’annuncio di Cirio è stato smentito dal 'suo' Governo - hanno continuato Gallo e Valle -. (segue) (Rpi)