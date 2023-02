Piemonte: Gallo e Valle (Pd), Cirio smentito dal suo governo su Superbonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma quando il Presidente Cirio si reca settimanalmente a Roma, si limita a fare selfie con i ministri oppure ci parla? Nessuno aveva pensato di avvertirlo delle intenzioni del Governo? Oppure, la sindrome dell’annuncite è diventata tanto incontrollabile, che Cirio non riesce più a trattenersi? Per un titolo di giornale oggi e qualche applauso, vale davvero la pena esporsi a smentite e brutte figure? Evidentemente c’è un problema di 'dialogo' tra il governo nazionale e il presidente Cirio. Ciò detto, anche se il Superbonus è nato male, ora lo stop del governo Meloni rischia di danneggiare imprese e famiglie e attendiamo di sapere cosa Cirio intenda concretamente fare per aiutarle: lo aspettiamo in Aula e sollecitiamo una audizione con gli operatori del settore", hanno concluso Gallo e Valle. (Rpi)