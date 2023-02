Speciale energia: Pnrr, ministero Pa, semplificazioni per snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri e dare piena attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Sono queste le direttrici di intervento che vedono la pubblica amministrazione intervenire in materie di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese quali ambiente, energia, edilizia scolastica e infrastrutture. E' quanto si legge in una nota del ministero per la Pubblica Amministrazione. Con l’approvazione del decreto-legge per l’attuazione del Pnrr, in Consiglio dei ministri, il governo avvia in anticipo rispetto ai target e alle scadenze fissate dallo stesso Piano una prima tranche di circa cinquanta semplificazioni. Un pacchetto di misure - si legge nella nota - in settori strategici a vantaggio di imprese, operatori del settore e cittadini per lo sviluppo del nostro Paese. “Il nostro compito è rendere la Pubblica amministrazione all’altezza delle sfide del nostro Paese ed è solo attraverso un sistema snello, efficiente, e capace di governare i processi che potremo raggiungere gli obiettivi che cittadini e imprese ci chiedono", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)